Тоттенхэм готов продать опорного полузащитника

"Тоттенхэм" готов отпустить полузащитника Оливера Скиппа, но сначала хочет подписать местную звезду. Если они продадут 23-летнего игрока, то у "шпор" останется лишь семь доморощенных игроков, когда по правилам Премьер-лиги нужно их иметь не менее восьми.

Интерес к Оливеру Скиппу проявляет "Лестер", который хочет усилить свой состав после возвращения из Чемпионшипа. Хотя "шпоры" могут быть готовы отпустить своего опорника, контракт игрока рассчитан до 2027 года, что дает им сильную переговорную позицию.

Добавим, что в прошлом сезоне Оливер Скипп провел 24 матча во всех турнирах, а трансферная стоимость футболиста (по данным transfermarkt) составляет 15 млн евро.