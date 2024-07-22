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Ноттингем Форест и Ипсвич хотят подписать бывшего нападающего Лестера

Англия

Клубы Премьер-лиги хотят усилить свой состав игроком, который имеет опыт выступлений на таком уровне

Ноттингем Форест и Ипсвич хотят подписать бывшего нападающего Лестера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" и "Ипсвич Таун" соревнуются за подписание Келечи Ихеаначо. Как сообщает Football Insider, оба клуба Премьер-лиги заинтересованы в подписании 27-летнего футболиста на правах свободного агента после того, как в прошлом месяце истек его контракт с "Лестер Сити".

Келечи Ихеаначо уже имеет предложения от клубов Греции и Турции, но "Форест" и "Ипсвич" надеются убедить его остаться в Англии. Теперь представители "Туманного Альбиона" готовы сделать формальное предложение по контракту с нападающим в надежде выиграть борьбу за его подписание.

Добавим, что в прошлом сезоне Келечи Ихеаначо провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Ноттингем Форест Ипсвич Таун Келечи Ихеаначо Лестер Сити
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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