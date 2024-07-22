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Директор Манчестер Юнайтед: Наш клуб по-прежнему один из крупнейших в мире

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Директор Манчестер Юнайтед: Наш клуб по-прежнему один из крупнейших в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт рассказал, что клуб не потерял свои амбиции, несмотря на последние неудачи.

"МЮ" по-прежнему один из крупнейших футбольных клубов в мире. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы снова стать одними из лучших на поле.

Вместе с Омаром Беррадой (генеральный директор "МЮ" и его новой командой руководителей мы не успокоимся, пока не достигнем этой цели".

Напомним, что 28 июля "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала" в рамках товарищеского матча.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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