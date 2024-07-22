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Директор Манчестер Юнайтед: Наш клуб по-прежнему один из крупнейших в мире
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт рассказал, что клуб не потерял свои амбиции, несмотря на последние неудачи.
"МЮ" по-прежнему один из крупнейших футбольных клубов в мире. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы снова стать одними из лучших на поле.
Вместе с Омаром Беррадой (генеральный директор "МЮ" и его новой командой руководителей мы не успокоимся, пока не достигнем этой цели".
Напомним, что 28 июля "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала" в рамках товарищеского матча.
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