Директор Манчестер Юнайтед: Наш клуб по-прежнему один из крупнейших в мире

Директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт рассказал, что клуб не потерял свои амбиции, несмотря на последние неудачи.

"МЮ" по-прежнему один из крупнейших футбольных клубов в мире. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы снова стать одними из лучших на поле.

Вместе с Омаром Беррадой (генеральный директор "МЮ" и его новой командой руководителей мы не успокоимся, пока не достигнем этой цели".