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Премьер-лига представила новый мяч на сезон 2024/25
Nike Flight
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига представила мяч Nike Flight, который будет использоваться в сезоне 2024/25.
Новый мяч создан по технологии Aerowsculpt.
Inspired by the past. Ready for the future.— Premier League (@premierleague) July 22, 2024
Introducing the 2024/25 Premier League @Nike Flight ball, available from @nikefootball now.
Мяч будет впервые использован в пятницу, 16 августа, в стартовом матче нового сезона АПЛ между "Фулхэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Рremier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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