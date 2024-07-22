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Премьер-лига представила новый мяч на сезон 2024/25

Англия

Nike Flight

Премьер-лига представила новый мяч на сезон 2024/25

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига представила мяч Nike Flight, который будет использоваться в сезоне 2024/25.

Новый мяч создан по технологии Aerowsculpt.

Мяч будет впервые использован в пятницу, 16 августа, в стартовом матче нового сезона АПЛ между "Фулхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Рremier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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