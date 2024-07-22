Премьер-лига представила новый мяч на сезон 2024/25

Английская Премьер-лига представила мяч Nike Flight, который будет использоваться в сезоне 2024/25.

Новый мяч создан по технологии Aerowsculpt.

Inspired by the past. Ready for the future.



Introducing the 2024/25 Premier League @Nike Flight ball, available from @nikefootball now. — Premier League (@premierleague) July 22, 2024

Мяч будет впервые использован в пятницу, 16 августа, в стартовом матче нового сезона АПЛ между "Фулхэмом" и "Манчестер Юнайтед".