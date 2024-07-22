Брайтон может согласиться на новое предложение Наполи по трансферу своего хавбека

Итальянский "Наполи" стремится подписать полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора.

Как сообщает Football Insider, англичане могут согласиться на новое предложение "Наполи" в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего хавбека.

Напомним, что "Чайки" отклонили предложение итальянцев в размере 8 млн фунтов стерлингов.

У Билли контракт со своим клубом рассчитан до 2026 года. Футболист в прошлом сезоне провел 41 матч и отметился 2 ассистами.