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Брайтон может согласиться на новое предложение Наполи по трансферу своего хавбека

Англия

Это уже второе предложение итальянцев

Брайтон может согласиться на новое предложение Наполи по трансферу своего хавбека

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Наполи" стремится подписать полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора.

Как сообщает Football Insider, англичане могут согласиться на новое предложение "Наполи" в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего хавбека.

Напомним, что "Чайки" отклонили предложение итальянцев в размере 8 млн фунтов стерлингов.

У Билли контракт со своим клубом рассчитан до 2026 года. Футболист в прошлом сезоне провел 41 матч и отметился 2 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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