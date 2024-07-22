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Брайтон может согласиться на новое предложение Наполи по трансферу своего хавбека
Это уже второе предложение итальянцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" стремится подписать полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора.
Как сообщает Football Insider, англичане могут согласиться на новое предложение "Наполи" в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего хавбека.
Напомним, что "Чайки" отклонили предложение итальянцев в размере 8 млн фунтов стерлингов.
У Билли контракт со своим клубом рассчитан до 2026 года. Футболист в прошлом сезоне провел 41 матч и отметился 2 ассистами.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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