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Челси подписал талантливого защитника Атланты Юнайтед
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" объявил о подписании контракта с американским защитником Калебом Уайли.
19-летний игрок переходит к "синим" из "Атланты Юнайтед" за 8,5 миллиона фунтов стерлингов с правом выкупа.
Уайли подписал контракт с "Челси" до июня 2030 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Chelsea is pleased to announce the signing of United States international Caleb Wiley. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2024
Калеб в прошлом сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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