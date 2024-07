Челси подписал талантливого защитника Атланты Юнайтед

"Челси" объявил о подписании контракта с американским защитником Калебом Уайли.

19-летний игрок переходит к "синим" из "Атланты Юнайтед" за 8,5 миллиона фунтов стерлингов с правом выкупа.

Уайли подписал контракт с "Челси" до июня 2030 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Chelsea is pleased to announce the signing of United States international Caleb Wiley. ✍️