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Челси подписал талантливого защитника Атланты Юнайтед

Англия

Официально

Челси подписал талантливого защитника Атланты Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" объявил о подписании контракта с американским защитником Калебом Уайли.

19-летний игрок переходит к "синим" из "Атланты Юнайтед" за 8,5 миллиона фунтов стерлингов с правом выкупа.

Уайли подписал контракт с "Челси" до июня 2030 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Калеб в прошлом сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Челси (Лондон) Атланта Юнайтед
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Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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