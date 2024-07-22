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Официально: Астон Вилла подписала лидера Эвертона

Англия

Амаду Онана сменил клуб

Официально: Астон Вилла подписала лидера Эвертона

footmercato

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"Астон Вилла" подписала контракт с опорным полузащитником Амаду Онана из "Эвертона“.

22-летний бельгиец присоединится к команде за 50 миллионов фунтов стерлингов. Футболист подписал долгосрочный контракт.

"Добро пожаловать, Амаду!", - говорится в заявлении "Астон Виллы“.

Амаду за всю свою карьеру сыграл 203 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Амаду Онана
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Источник:
av
Опубликовал: Екатерина Власова
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