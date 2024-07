Официально: Астон Вилла подписала лидера Эвертона

"Астон Вилла" подписала контракт с опорным полузащитником Амаду Онана из "Эвертона“.

22-летний бельгиец присоединится к команде за 50 миллионов фунтов стерлингов. Футболист подписал долгосрочный контракт.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Amadou Onana from Everton. ✍️