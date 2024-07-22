Официально: Астон Вилла подписала лидера Эвертона

"Астон Вилла" подписала контракт с опорным полузащитником Амаду Онана из "Эвертона“.

22-летний бельгиец присоединится к команде за 50 миллионов фунтов стерлингов. Футболист подписал долгосрочный контракт.

"Добро пожаловать, Амаду!", - говорится в заявлении "Астон Виллы“.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Amadou Onana from Everton. ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2024

Амаду за всю свою карьеру сыграл 203 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.