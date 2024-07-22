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Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб
Игрок поделился своими эмоциями
losc
Лени Йоро, новобранец "Манчестер Юнайтед", поделился своими впечатлениями от перехода в английский клуб.
"МЮ" - самый большой клуб в мире. Для меня было мечтой играть за эту команду. Болельщики здесь невероятные.
Я разговаривал с тен Хагом (главный тренер "МЮ"). Ему нужны игроки, которые действительно хотят побеждать. Когда он выпустит меня на поле, я готов умереть за этот клуб".
Йоро присоединился к английскому клубу из "Лилля", где за основную команду провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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