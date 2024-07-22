Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб

Лени Йоро, новобранец "Манчестер Юнайтед", поделился своими впечатлениями от перехода в английский клуб.

"МЮ" - самый большой клуб в мире. Для меня было мечтой играть за эту команду. Болельщики здесь невероятные.

Я разговаривал с тен Хагом (главный тренер "МЮ"). Ему нужны игроки, которые действительно хотят побеждать. Когда он выпустит меня на поле, я готов умереть за этот клуб".