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Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб

Англия

Игрок поделился своими эмоциями

Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб

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Новина українською

Лени Йоро, новобранец "Манчестер Юнайтед", поделился своими впечатлениями от перехода в английский клуб.

"МЮ" - самый большой клуб в мире. Для меня было мечтой играть за эту команду. Болельщики здесь невероятные.

Я разговаривал с тен Хагом (главный тренер "МЮ"). Ему нужны игроки, которые действительно хотят побеждать. Когда он выпустит меня на поле, я готов умереть за этот клуб".

Йоро присоединился к английскому клубу из "Лилля", где за основную команду провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Лени Йоро
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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