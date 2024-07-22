Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала
Йоргенсен может перейти в Премьер-Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска попросил клуб найти нового голкипера, который бы конкурировал с Робертом Санчесом.
По словам Фабрицио Романо, "синие" начал переговоры по трансферу вратаря "Вильярреала" Филиппа Йоргенсена. Хотя соглашение с иранским клубом еще не достигнуто, уже начались переговоры с самим игроком, который заинтересован в переходе.
Филипп в прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых пропустил 64 мяча; 6 поединков сыграл в ничью.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование
- Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Забарный подписал новый контракт с Борнмутом
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Зальцбург сыграет с Твенте, а Моуринью может сыграть с Лиллем
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн