Эвертон может продать одного из лидеров команды из-за финансовых проблем

"Эвертон" может быть вынужден продать своих ключевых игроков, включая Доминика Калверт-Льюина, чтобы заработать средства. Об этом сообщает Football Insider.

Контракт футболиста с "ирисками" действует до июня 2025 года, поэтому это трансферное окно может стать последним шансом для клуба получить за игрока значительную сумму.

"Ньюкасл" ранее интересовался Калверт-Льюином, но переговоры о его переходе не увенчались успехом.

Доминик в прошлом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 32 матчах.