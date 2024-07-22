  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон может продать одного из лидеров команды из-за финансовых проблем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон может продать одного из лидеров команды из-за финансовых проблем

Англия

Калверт-Льюин может покинуть свой клуб

Эвертон может продать одного из лидеров команды из-за финансовых проблем

Новина українською

"Эвертон" может быть вынужден продать своих ключевых игроков, включая Доминика Калверт-Льюина, чтобы заработать средства. Об этом сообщает Football Insider.

Контракт футболиста с "ирисками" действует до июня 2025 года, поэтому это трансферное окно может стать последним шансом для клуба получить за игрока значительную сумму.

"Ньюкасл" ранее интересовался Калверт-Льюином, но переговоры о его переходе не увенчались успехом.

Доминик в прошлом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 32 матчах.

Читайте такжеЭвертон хочет приобрести нападающего французского Марселя
По теме
yellow-arrow
43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру
yellow-arrow
Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала
yellow-arrow
Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб
Эвертон (Ливерпуль) Доминик Калверт-Льюин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
23.07.2024 в 00:15
Так вони ж продали когось там за 60 мільйонів євро.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
23.07.2024 в 00:15
Так вони ж продали когось там за 60 мільйонів євро.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости