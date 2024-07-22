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Эвертон может продать одного из лидеров команды из-за финансовых проблем
Калверт-Льюин может покинуть свой клуб
"Эвертон" может быть вынужден продать своих ключевых игроков, включая Доминика Калверт-Льюина, чтобы заработать средства. Об этом сообщает Football Insider.
Контракт футболиста с "ирисками" действует до июня 2025 года, поэтому это трансферное окно может стать последним шансом для клуба получить за игрока значительную сумму.
"Ньюкасл" ранее интересовался Калверт-Льюином, но переговоры о его переходе не увенчались успехом.
Доминик в прошлом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 32 матчах.
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Источник:Football Insider.
Опубликовал: Екатерина Власова
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PiterCantrope (Франківськ)
23.07.2024 в 00:15
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