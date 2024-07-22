43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру

Рекордсмен АПЛ Гарет Барри официально завершил карьеру в 2020 году, но, похоже, за эти четыре года футболист сильно соскучился по игре.

В возрасте 43 лет игрок решил возобновить карьеру. Гарет будет выступать за клуб 11-го дивизиона чемпионата Англии - "Херстпирпоинт".

Барри является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в истории английской Премьер-лиги (653 поединка). Последним клубом игрока был "Вест Бромвич", а ранее он также выступал за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Астон Виллу".