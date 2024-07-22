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43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру
Гарет Барри будет выступать за Херстпирпоинт
Getty Images/Global Images Ukraine
Рекордсмен АПЛ Гарет Барри официально завершил карьеру в 2020 году, но, похоже, за эти четыре года футболист сильно соскучился по игре.
В возрасте 43 лет игрок решил возобновить карьеру. Гарет будет выступать за клуб 11-го дивизиона чемпионата Англии - "Херстпирпоинт".
Барри является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в истории английской Премьер-лиги (653 поединка). Последним клубом игрока был "Вест Бромвич", а ранее он также выступал за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Астон Виллу".
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