  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру

Англия

Гарет Барри будет выступать за Херстпирпоинт

43-летний рекордсмен Премьер-лиги возобновил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Рекордсмен АПЛ Гарет Барри официально завершил карьеру в 2020 году, но, похоже, за эти четыре года футболист сильно соскучился по игре.

В возрасте 43 лет игрок решил возобновить карьеру. Гарет будет выступать за клуб 11-го дивизиона чемпионата Англии - "Херстпирпоинт".

Барри является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в истории английской Премьер-лиги (653 поединка). Последним клубом игрока был "Вест Бромвич", а ранее он также выступал за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Астон Виллу".

Читайте такжеПремьер-лига представила новый мяч на сезон 2024/25
По теме
yellow-arrow
Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала
yellow-arrow
Йоро - о Манчестер Юнайтед: Я готов умереть за этот клуб
yellow-arrow
Официально: Астон Вилла подписала лидера Эвертона
Гарет Барри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости