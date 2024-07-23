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Манчестер Сити проявляет интерес к голкиперу сборной Италии
Об этом сообщает Sky Sport
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Возможный уход Эдерсона из "Манчестер Сити" заставляет клуб также искать замену голкиперу. Сейчас Пеп Гвардиола рассматривает различные варианты и в поле зрения попал представитель "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.
Сообщается, что капитан сборной Италии очень заинтересован в переезде в Премьер-лигу. Кроме того, приобретение "ПСЖ" Сафонова заставляет Доннарумму задуматься над возможностью продолжения карьеры вне Франции, поскольку новый голкипер может составить конкуренцию первому номеру парижан.
Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма в прошлом сезоне провел 42 матча, из которых 16 сыграл на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
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