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Манчестер Сити проявляет интерес к голкиперу сборной Италии

Англия

Об этом сообщает Sky Sport

Манчестер Сити проявляет интерес к голкиперу сборной Италии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Возможный уход Эдерсона из "Манчестер Сити" заставляет клуб также искать замену голкиперу. Сейчас Пеп Гвардиола рассматривает различные варианты и в поле зрения попал представитель "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

Сообщается, что капитан сборной Италии очень заинтересован в переезде в Премьер-лигу. Кроме того, приобретение "ПСЖ" Сафонова заставляет Доннарумму задуматься над возможностью продолжения карьеры вне Франции, поскольку новый голкипер может составить конкуренцию первому номеру парижан.

Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма в прошлом сезоне провел 42 матча, из которых 16 сыграл на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма “ПСЖ”
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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