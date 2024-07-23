Манчестер Сити проявляет интерес к голкиперу сборной Италии

Возможный уход Эдерсона из "Манчестер Сити" заставляет клуб также искать замену голкиперу. Сейчас Пеп Гвардиола рассматривает различные варианты и в поле зрения попал представитель "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

Сообщается, что капитан сборной Италии очень заинтересован в переезде в Премьер-лигу. Кроме того, приобретение "ПСЖ" Сафонова заставляет Доннарумму задуматься над возможностью продолжения карьеры вне Франции, поскольку новый голкипер может составить конкуренцию первому номеру парижан.

Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма в прошлом сезоне провел 42 матча, из которых 16 сыграл на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.