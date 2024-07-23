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Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Реал Сосьедада
Впрочем, он может дорого обойтись манкунианцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" хотят укрепить опорную зону перед началом нового сезона и находятся в поиске игроков подобного амплуа. По информации Marca, "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.
"Манкунианцам" придется столкнуться с немалой конкуренцией за испанца, поскольку его также связывали с "Барселоной", "Байером" и "Арсеналом". Кроме того, проблемой для английского клуба может составлять сумма трансфера, потому что баски требуют за действующего чемпиона Европы 60 млн евро.
Добавим, что Мартин Субименди провел в прошлом сезоне 45 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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