Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Реал Сосьедада

"Красные дьяволы" хотят укрепить опорную зону перед началом нового сезона и находятся в поиске игроков подобного амплуа. По информации Marca, "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.

"Манкунианцам" придется столкнуться с немалой конкуренцией за испанца, поскольку его также связывали с "Барселоной", "Байером" и "Арсеналом". Кроме того, проблемой для английского клуба может составлять сумма трансфера, потому что баски требуют за действующего чемпиона Европы 60 млн евро.

Добавим, что Мартин Субименди провел в прошлом сезоне 45 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.