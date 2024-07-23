Два клуба АПЛ интересуются защитником Баварии

Два года назад Нуссаир Мазрауи присоединился к "Баварии" на правах свободного агента. Правый защитник хоть и выходил в основе под руководством Томаса Тухеля, однако ему не удалось проявить себя в полной мере из-за частых травм в течение прошлого сезона.

Впрочем, игрок может сменить чемпионат. Сообщается, что в услугах марокканца заинтересованы "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед". Мюнхенская "Бавария" хочет за своего игрока от 20 до 25 млн евро. В случае, если "молотобойцам" не удастся подписать защитника немецкого клуба, то они попытаются приобрести у "манкунианцев" Аарона Ван-Биссаку.

Добавим, что в прошлом сезоне Нуссаир Мазрауи провел 29 матчей и отметился 4 ассистами.