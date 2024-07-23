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Арсенал хочет снизить цену за Марка Гехи, предложив Кристал Пэлас одного из своих игроков
Об этом сообщает британское издание Metro
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк Хехи уже был на радарах некоторых крупнейших клубов страны, но его выступления за сборную Англии на Евро-2024 еще больше укрепили его репутацию. "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" очень заинтересованы в услугах 24-летнего игрока "Кристал Пэлас", который оценивается в 70 млн фунтов стерлингов.
Впрочем, "канониры" планируют снизить цену на центрального защитника, предложив "орлам" своего форварда Эдди Нкетиа. Интерес к нападающему уже давно приписывают "Кристал Пэлес", который был готов приобрести его в январе за 30 млн фунтов стерлингов, но сделка так и не была заключена. Теперь "канониры" надеются, что "орлы" и в дальнейшем заинтересованы в услугах 25-летнего форварда интерес и они смогут снизить цену на Марка Гехи, отправив Эдди Нкетиу в обратном направлении.
Добавим, что в прошлом сезоне защитник провел 29 матчей и отметился одной результативной передачей.
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