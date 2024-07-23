Арсенал хочет снизить цену за Марка Гехи, предложив Кристал Пэлас одного из своих игроков

Марк Хехи уже был на радарах некоторых крупнейших клубов страны, но его выступления за сборную Англии на Евро-2024 еще больше укрепили его репутацию. "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" очень заинтересованы в услугах 24-летнего игрока "Кристал Пэлас", который оценивается в 70 млн фунтов стерлингов.

Впрочем, "канониры" планируют снизить цену на центрального защитника, предложив "орлам" своего форварда Эдди Нкетиа. Интерес к нападающему уже давно приписывают "Кристал Пэлес", который был готов приобрести его в январе за 30 млн фунтов стерлингов, но сделка так и не была заключена. Теперь "канониры" надеются, что "орлы" и в дальнейшем заинтересованы в услугах 25-летнего форварда интерес и они смогут снизить цену на Марка Гехи, отправив Эдди Нкетиу в обратном направлении.

Добавим, что в прошлом сезоне защитник провел 29 матчей и отметился одной результативной передачей.