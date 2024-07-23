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Астон Вилла проявляет интерес к нападающему мадридского Атлетико
Об этом сообщает Sky Sports
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" все еще ищет игрока, который мог бы выполнять роль десятки в следующем сезоне. Футболист мадридского "Атлетико" Жоау Феликс играет в подобном амплуа и который уже давно пришелся по душе Унаи Эмери.
Сообщается, что трансфер такого игрока в "Астон Виллу" будет сложно осуществить из-за высокой зарплаты португальца, хотя он в прошлом сезоне согласился на это, когда играл в аренде в "Барселоне". Кроме того, английскому клубу придется столкнуться с конкуренцией за подписание футболиста, поскольку на него также претендуют "Бенфика" и та же "Барса".
Добавим, что в последней кампании Жоау Феликс провел 44 матча, где отметился 10 голами и 6 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.
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