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Астон Вилла проявляет интерес к нападающему мадридского Атлетико

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Астон Вилла проявляет интерес к нападающему мадридского Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" все еще ищет игрока, который мог бы выполнять роль десятки в следующем сезоне. Футболист мадридского "Атлетико" Жоау Феликс играет в подобном амплуа и который уже давно пришелся по душе Унаи Эмери.

Сообщается, что трансфер такого игрока в "Астон Виллу" будет сложно осуществить из-за высокой зарплаты португальца, хотя он в прошлом сезоне согласился на это, когда играл в аренде в "Барселоне". Кроме того, английскому клубу придется столкнуться с конкуренцией за подписание футболиста, поскольку на него также претендуют "Бенфика" и та же "Барса".

Добавим, что в последней кампании Жоау Феликс провел 44 матча, где отметился 10 голами и 6 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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