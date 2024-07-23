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Гвардиола о ситуации вокруг Де Брюйне: Кевин никуда не уходит

Англия

Бельгиец все же останется в Англии

Гвардиола о ситуации вокруг Де Брюйне: Кевин никуда не уходит

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что опытный полузащитник Кевин де Брюйне останется в клубе. Бельгийца тесно связывали с летним переездом в Саудовскую Аравию. У него остался один год контракта с "горожанами", и в прошлом месяце он заявил, что рассмотрит предложение от саудовской Про-Лиги из-за "невероятных денег", которые ему предложили. Однако Гвардиолу это не беспокоит.

"Кевин никуда не уходит. Если кто-то уйдет, мы поговорим об этом, и, конечно, до последнего дня [трансферного окна] у нас есть шансы. Я не исключаю новых игроков как вариант, но я думаю, что есть 85, 90, 95% шансов, что у нас будет тот же состав", - заявил главный тренер "Манчестер Сити" перед началом предсезонной игры против "Селтика".

Добавим, что Кевин де Брюйне в последней кампании провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 18 передачами. "Манчестер Сити" начнет защиту титула чемпиона Премьер-лиги 18 августа на выезде против "Челси".

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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