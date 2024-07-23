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Билл Фоли о будущем Соланке в Борнмуте: У него есть пункт об отступных, а это очень дорого

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Похоже, что английский форвард останется в клубе как минимум на сезон

Билл Фоли о будущем Соланке в Борнмуте: У него есть пункт об отступных, а это очень дорого

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Доминик Соланке провел замечательный сезон 2023/24 в составе "Борнмута". Англичанин отметился 19 голами и 3 ассистами в 38 матчах Премьер-лиги, чем привлек внимание других клубов из местного чемпионата. В интервью BBC владелец "Борнмута" Билл Фоли сказал, что 26-летний продолжит играть в команде в следующем сезоне.

"Я думаю, что Дом [Соланке] будет с нами в следующем году. У него есть пункт об отступных, а это очень дорого. Мы не должны раскрывать ничего о контракте, но эта сумма [сообщается о 65 млн фунтов стерлингов] звучит примерно правильно. Думаю, если кто-то придет за ним, нам придется его заменить. У нас есть два или три кандидата, которых мы подготовили. Но я верю, что Дом [Соланке] будет здесь в следующем году, и я верю, что он забьёт 21 или 22 гола", - заявил Билл Фоли.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Борнмут" занял 12-е место в Премьер-лиге.

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Доминик Соланке Борнмут
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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