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Культовая хевиметал-группа представила новую форму Астон Виллы
Форма посвящена 150-летию клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23 июля "Астон Вилла" представила новую домашнюю форму на предстоящий сезон.
Первая форма от нового технического спонсора Adidas посвящена 150-летию клуба.
В презентации формы приняли участие Оззи Осборн и Хизер Батлер, вокалист и бас-гитарист легендарной хэвиметал-группы Black Sabbath.
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