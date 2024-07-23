  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Культовая хевиметал-группа представила новую форму Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Культовая хевиметал-группа представила новую форму Астон Виллы

Англия

Форма посвящена 150-летию клуба

Культовая хевиметал-группа представила новую форму Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

23 июля "Астон Вилла" представила новую домашнюю форму на предстоящий сезон.

Первая форма от нового технического спонсора Adidas посвящена 150-летию клуба.

В презентации формы приняли участие Оззи Осборн и Хизер Батлер, вокалист и бас-гитарист легендарной хэвиметал-группы Black Sabbath.

По теме
yellow-arrow
Билл Фоли о будущем Соланке в Борнмуте: У него есть пункт об отступных, а это очень дорого
yellow-arrow
Астон Вилла проявляет интерес к нападающему мадридского Атлетико
yellow-arrow
Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити
Астон Вилла (Бирмингем)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости