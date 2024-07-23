Кристал Пэлас уже договорился о личных условиях контракта с вингером Марселя

"Кристал Пэлас" заинтересовался вингером "Марселя“ Исмаилом Сарром.

По информации издания The Athletic, англичане уже согласовали с игроком личные условия потенциального договора. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Тем не менее французский клуб и команда из Премьер-лиги не могут договориться о трансферной стоимости футболиста.

Сарр присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Уотфорда" за 20 миллионов евро.