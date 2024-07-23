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Кристал Пэлас уже договорился о личных условиях контракта с вингером Марселя
Исмаила Сарр может сменить клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" заинтересовался вингером "Марселя“ Исмаилом Сарром.
По информации издания The Athletic, англичане уже согласовали с игроком личные условия потенциального договора. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Тем не менее французский клуб и команда из Премьер-лиги не могут договориться о трансферной стоимости футболиста.
Сарр присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Уотфорда" за 20 миллионов евро.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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