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Легенда Манчестер Юнайтед, которая не играет уже год, имеет три варианта продолжения карьеры
Будущее Де Хеа может определиться на следующей неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже год не играет, имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Как сообщает The Athletic, опытный испанский голкипер имеет предложения от команд в MLS, Саудовской Аравии и Италии.
Сейчас футболист рассматривает все варианты. Хотя его приоритетом является возвращение в Испанию, но он еще не получал никаких предложений от клубов Ла Лиги.
Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.
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