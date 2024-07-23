Легенда Манчестер Юнайтед, которая не играет уже год, имеет три варианта продолжения карьеры

Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже год не играет, имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает The Athletic, опытный испанский голкипер имеет предложения от команд в MLS, Саудовской Аравии и Италии.

Сейчас футболист рассматривает все варианты. Хотя его приоритетом является возвращение в Испанию, но он еще не получал никаких предложений от клубов Ла Лиги.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.