РБ Лейпциг хочет перехватить Симонса у Баварии

"РБ Лейпциг" надеется в следующем сезоне вновь арендовать полузащитника "ПСЖ“ Хави Симонса.

Ранее СМИ сообщали, что футболист согласовал условия контракта с «Баварией». Мюнхенский клуб якобы достиг соглашения с «"ПСЖ" об аренде игрока до конца сезона с обязательством выкупа.

Но теперь французы не планируют продавать своего хавбека и открыты для еще одной аренды, чем намерен воспользоваться "РБ Лейпциг".

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.