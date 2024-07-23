Талантливый 16-летний форвард Арсенала покинет свой клуб

Талантливый форвард Чидо Оби покидает лондонский "Арсенал U-18".

Как сообщает Фабрицио Романо, 16-летний выпускник академии не будет подписывать новый контракт с "канонирами" и покинет клуб на правах свободного агента.

Теперь "Манчестер Юнайтед" пытается переманить Оби в свои ряды. "Красные дьяволы" активно работают над подписанием игрока и хотят как можно скорее завершить переговоры.

Чидо за всю свою карьеру сыграл 26 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 3 ассиста.