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Талантливый 16-летний форвард Арсенала покинет свой клуб

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Теперь МЮ пытается переманить Оби в свою команду

Талантливый 16-летний форвард Арсенала покинет свой клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый форвард Чидо Оби покидает лондонский "Арсенал U-18".

Как сообщает Фабрицио Романо, 16-летний выпускник академии не будет подписывать новый контракт с "канонирами" и покинет клуб на правах свободного агента.

Теперь "Манчестер Юнайтед" пытается переманить Оби в свои ряды. "Красные дьяволы" активно работают над подписанием игрока и хотят как можно скорее завершить переговоры.

Чидо за всю свою карьеру сыграл 26 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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