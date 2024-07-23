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Талантливый 16-летний форвард Арсенала покинет свой клуб
Теперь МЮ пытается переманить Оби в свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый форвард Чидо Оби покидает лондонский "Арсенал U-18".
Как сообщает Фабрицио Романо, 16-летний выпускник академии не будет подписывать новый контракт с "канонирами" и покинет клуб на правах свободного агента.
Теперь "Манчестер Юнайтед" пытается переманить Оби в свои ряды. "Красные дьяволы" активно работают над подписанием игрока и хотят как можно скорее завершить переговоры.
Чидо за всю свою карьеру сыграл 26 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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