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Ван Дейк уже определился со своим будущим в Ливерпуле

Англия
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Игрок сообщил о своем решении руководству клуба

Ван Дейк уже определился со своим будущим в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк уже определился со своим будущим в клубе.

По словам журналиста Грэма Бейли, футболист сообщил руководству команды, что ожидает предложения от клуба по новому контракту.

Напомним, что сейчас у Вирджила договор с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2025 года. Опытный футболист не рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах и полностью сосредоточен на проекте Арне Слота.

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