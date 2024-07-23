Ван Дейк уже определился со своим будущим в Ливерпуле

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк уже определился со своим будущим в клубе.

По словам журналиста Грэма Бейли, футболист сообщил руководству команды, что ожидает предложения от клуба по новому контракту.

Напомним, что сейчас у Вирджила договор с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2025 года. Опытный футболист не рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах и полностью сосредоточен на проекте Арне Слота.