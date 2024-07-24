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Звезда Ливерпуля прокомментировал вероятность того, что Клопп возглавит сборную Англии

Англия

Я был бы чрезвычайно удивлен (с)

Звезда Ливерпуля прокомментировал вероятность того, что Клопп возглавит сборную Англии

Planet Football

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Звезда "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал вероятность того, что Юрген Клопп может стать наставником сборной Англии.

"Я был бы чрезвычайно удивлен... Я думал, что Клоппу понадобится отдохнуть от футбола. Это был бы огромный сюрприз; но, думаю, этого не произойдет.

Я наслаждался каждой минутой работы с ним. У нас есть прекрасные воспоминания, у нас прекрасные отношения, поэтому если это когда-то произойдет, мы продолжим с того места, на котором остановились".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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