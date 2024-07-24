Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Ливерпуля прокомментировал вероятность того, что Клопп возглавит сборную Англии
Я был бы чрезвычайно удивлен (с)
Planet Football
Звезда "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал вероятность того, что Юрген Клопп может стать наставником сборной Англии.
"Я был бы чрезвычайно удивлен... Я думал, что Клоппу понадобится отдохнуть от футбола. Это был бы огромный сюрприз; но, думаю, этого не произойдет.
Я наслаждался каждой минутой работы с ним. У нас есть прекрасные воспоминания, у нас прекрасные отношения, поэтому если это когда-то произойдет, мы продолжим с того места, на котором остановились".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Абсолютное унижение в Польше". Динамо - Партизан. Обзор послематчевой сербской прессы
- Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- "Чтобы завтра этого мальчика здесь не было": как Фонсека наказал Мудрика за нахальство
- Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн