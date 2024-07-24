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Пеп Гвардиола о Савио: Его игра один на один просто великолепна
Испанец также положительно отметил работу Жироны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Савио недавно официально стал игроком "Манчестер Сити". Прошлый сезон он провел в аренде в "Жироне", которая заняла третье место в Ла Лиге и обеспечила себе участие в Лиге чемпионов. После вчерашнего поражения "Манчестер Сити" от "Селтика" в предсезонном матче (3:4) Пеп Гвардиола отметил игру 20-летнего новичка команды.
"Его игра один на один просто великолепна. Он может играть на обоих флангах, левый вингер, правый вингер, может сыграть даже в центре. Но особенно он нам нужен на фланге. Мы должны поблагодарить "Жирону", они сделали замечательную работу", - заявил главный тренер "горожан".
Добавим, что в прошлом сезоне Савио провел 41 матч, где отметился 11 голами и 10 ассистами. По данным transfermarkt, трансфер бразильца из "Труа" стоил "Манчестер Сити" 25 млн евро.
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