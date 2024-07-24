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Конкурент для Ильи Забарного?! Борнмут хочет приобрести центрального защитника Ювентуса
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" стремится усилить свои позиции в центре защиты и обратил свое внимание в сторону Серии А. Сообщается, что руководство "вишен" ведет переговоры с "Ювентусом" относительно потенциальной сделки по защитнику Дину Хёйсену, который вторую половину последней кампании провел в аренде в "Роме".
К 19-летнему футболисту проявляют интерес ряд клубов Европы, поэтому "Борнмут" сталкивается с жесткой конкуренцией за его подписание. Центральный защитник не принимал участия в предсезонном туре "Ювентуса" в Германию, поскольку ожидается, что игрок уйдет этим летом.
Добавим, что в прошлом сезоне Дин Хёйсен провел 14 матчей в Серии А, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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