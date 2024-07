Киран Триппьер покинет Ньюкасл в летнее межсезонье

У Кирана Триппьера заканчивается контракт на "Сент-Джеймс Парк" в 2025 году и пока нет никаких планов вступать в переговоры по новому соглашению. В январе руководство "Ньюкасла" отклонило предложение мюнхенской "Баварии" на сумму около 12,8 млн. фунтов стерлингов, решив оставить защитника в команде Эдди Хау до второй половины прошлого сезона.

Однако, нестабильная форма Триппьера с декабря, а также развитие Тино Ливраменто, который сейчас рассматривается как лучший долгосрочный вариант на позиции правого защитника, означает, что "сороки" гораздо больше заинтересованы в том, чтобы продать 33-летнего игрока этим летом. Англичанин является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ньюкасла", а это означает, что продажа во время текущего трансферного окна будет иметь двойную выгоду: обеспечит значительный гонорар за игрока, а также создаст значительную сумму средств на заработную плату, поскольку "Сороки" стремятся соответствовать правилам ФФП Премьер-лиги. 33-летний защитник является предметом усиленного интереса со стороны как минимум двух различных клубов Саудовской Аравии. Трансферное окно в Про-лиге сейчас открыто, и ожидается, что более официальные переговоры состоятся в течение следующих нескольких недель, поскольку руководство "Ньюкасла" стремится организовать отъезд игрока.

⚫️⚪️ TRANSFER LATEST: Kieran Trippier set to leave #NUFC this summer - with strengthening interest from the Saudi Pro League set to herald the England full-back's departure from Tyneside...



Read here...⬇️https://t.co/z9eDRE2Ga1