Гвардиола - о будущем Эдерсона в Ман Сити: Хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от других клубов

В конце прошлого сезона Пеп Гвардиола заявил, что все еще считает Эдерсона своим основным голкипером, даже несмотря на то, что на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом" он выбрал резервного вратаря Штефана Ортегу. После поражения в товарищеском матче своей команды от "Селтика" (4:3), главный тренер "Манчестер Сити" сказал, что не может быть уверен, что бразильский вратарь останется в клубе этим летом.

"Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от других клубов. Я не знаю ситуации. В последние дни не было никаких контактов. Это вопрос тренировок, пребывания с нами до завершения трансферного окна, а там посмотрим", - цитирует Пепа Гвардиолу BBC.

Напомним, что клубы из Серии А и Саудовской Аравии проявляют интерес к Эдерсону. Ранее сообщалось, что переход бразильца в "Аль-Насра" сорвался, поскольку английский клуб хочет продать своего голкипера за 50-60 млн евро.