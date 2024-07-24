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Лестер начал переговоры с Арсеналом по трансферу их вингера
Английский клуб хочет усилить свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" начал переговоры с "Арсеналом“ по трансферу вингера Рейсса Нельсона.
По информации Фабрицио Романо, "Лестер" заинтересован в аренде футболиста с правом выкупа. Сейчас клубы обсуждают финансовые условия сделки.
У Рейсса контракт с "Арсеналом" рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает трансфер игрока в 15 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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