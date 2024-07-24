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Хойлунд сменил свой игровой номер в Манчестер Юнайтед
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Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд сменил свой игровой номер, отныне футболист будет носить №9.
Энди Коул, Златан Ибрагимович, Димитар Бербатов, Карлос Тевес - это лишь некоторые из многих известных игроков "Манчестер Юнайтед", которые носили номер 9 во время своей карьеры на "Олд Траффорд".
Напомним, что на протяжении последних двух сезонов этот номер принадлежал французскому нападающему Антони Марсьялю. Расмус же до этого выступал под 11-м.
Ready to lead the line.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2024
Introducing Manchester United’s new number 9️⃣: Rasmus Hojlund ????#MUFC
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