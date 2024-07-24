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Хойлунд сменил свой игровой номер в Манчестер Юнайтед

Англия
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Хойлунд сменил свой игровой номер в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд сменил свой игровой номер, отныне футболист будет носить №9.

Энди Коул, Златан Ибрагимович, Димитар Бербатов, Карлос Тевес - это лишь некоторые из многих известных игроков "Манчестер Юнайтед", которые носили номер 9 во время своей карьеры на "Олд Траффорд".

Напомним, что на протяжении последних двух сезонов этот номер принадлежал французскому нападающему Антони Марсьялю. Расмус же до этого выступал под 11-м.

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