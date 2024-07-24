Челси опережает конкурентов в борьбе за голкипера Вильярреала

"Челси" может подписать голкипера "Вильярреала“ Филиппа Йоргенсена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

После того как футболистом заинтересовался другой клуб, "синие" поспешили завершить переговоры о личных условиях контракта с игроком.

Сегодня, 24 июля, Йоргенсен подписался на официальный инстаграм аккаунт "Челси".

В прошлом сезоне Филипп провел 37 поединков, в которых пропустил 64 мяча; 6 матчей сыграл на ноль.