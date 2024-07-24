Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдерсон близок к переходу в саудовский Аль-Иттихад
Футболист будет получать зарплату в размере 25 миллионов евро в год
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад".
По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан до 2027 года, а Эдерсон уже дал согласие на трансфер.
Футболист будет получать зарплату в размере 25 миллионов евро в год.
Текущий контракт Эдерсона с "Манчестер Сити" рассчитан до 2026 года. За семь лет с "горожанами" игрок провел 332 матча.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Йожеф Сабо: Под уровень бывших форвардов Динамо Ванат не подходит никак
- "Абсолютное унижение в Польше". Динамо - Партизан. Обзор послематчевой сербской прессы
- Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн