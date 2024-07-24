Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад".

По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан до 2027 года, а Эдерсон уже дал согласие на трансфер.

Футболист будет получать зарплату в размере 25 миллионов евро в год.

Текущий контракт Эдерсона с "Манчестер Сити" рассчитан до 2026 года. За семь лет с "горожанами" игрок провел 332 матча.