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Эдерсон близок к переходу в саудовский Аль-Иттихад

Англия
Обновлено

Футболист будет получать зарплату в размере 25 миллионов евро в год

Эдерсон близок к переходу в саудовский Аль-Иттихад

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад".

По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан до 2027 года, а Эдерсон уже дал согласие на трансфер.

Футболист будет получать зарплату в размере 25 миллионов евро в год.

Текущий контракт Эдерсона с "Манчестер Сити" рассчитан до 2026 года. За семь лет с "горожанами" игрок провел 332 матча.

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Манчестер Сити Эдерсон Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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