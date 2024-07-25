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Зинченко против Забарного. Арсенал обыграл Борнмут в серии пенальти в контрольном матче
Украинцы сошлись друг с другом в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" одержал верх над "Борнмутом" в рамках товарищеского поединка. Встреча между английскими командами проходила в американском Карсон-Сити.
Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "канониры" - 5:4.
Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко на поле появился на 62-й минуте, отличившись реализованным одиннадцатиметровым. Защитник "Борнмута" Илья Забарный, в свою очередь, провёл всю игру и получил на 33-й минуте жёлтую карточку.
Товарищеский матч
"Арсенал" – "Борнмут" – 1:1, пен. 5:4
Голы: Виейра 18 – Семенио 73.
???? GOAL | Arsenal 1-0 Bournemouth | Fabio Vieira— Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 25, 2024
ARSENAL HAVE TAKEN THE LEAD!pic.twitter.com/G1nNjynft7
???????????? GOAL! Antoine Semenyo scores against Arsenal. pic.twitter.com/QRYRnFjq26— Ghana Naija Ballers (@GHNaijaBallers) July 25, 2024
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