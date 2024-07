Зинченко против Забарного. Арсенал обыграл Борнмут в серии пенальти в контрольном матче

"Арсенал" одержал верх над "Борнмутом" в рамках товарищеского поединка. Встреча между английскими командами проходила в американском Карсон-Сити.

Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "канониры" - 5:4.

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко на поле появился на 62-й минуте, отличившись реализованным одиннадцатиметровым. Защитник "Борнмута" Илья Забарный, в свою очередь, провёл всю игру и получил на 33-й минуте жёлтую карточку.

Товарищеский матч

"Арсенал" – "Борнмут" – 1:1, пен. 5:4

Голы: Виейра 18 – Семенио 73.

???? GOAL | Arsenal 1-0 Bournemouth | Fabio Vieira



