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МЮ раздумывает над трансфером полузащитника лиссабонского Спортинга

Англия

Об этом сообщает Football Transfers

МЮ раздумывает над трансфером полузащитника лиссабонского Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" продолжает искать игрока, который мог бы укрепить опорную зону на следующий сезон. Ни Каземиро, ни Амрабат были далеки от своей формы, которую они имели еще пару лет назад и у этих игроков остались призрачные перспективы, чтобы дальше играть на "Олд Траффорде".

Сообщается, что "красные дьяволы" настроены приобрести полузащитника лиссабонского "Спортинга" Мортена Гьюлманда. Датчанин себя хорошо зарекомендовал как в прошлой кампании, так и во время Евро-2024 в сборной. Считается, что 25-летний опорник менее агрессивен, чем Угарте, и ценится его хорошая позиционная дисциплина и опыт работы в команде, играющей на владение мячом. Кроме того, он может обойтись "МЮ" немного дешевле, чем представитель "ПСЖ". По данным transfermarkt, стоимость датского игрока составляет 40 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Мортен Хьюлманд провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Мортен Хьюлманд
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
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