МЮ раздумывает над трансфером полузащитника лиссабонского Спортинга

"Манчестер Юнайтед" продолжает искать игрока, который мог бы укрепить опорную зону на следующий сезон. Ни Каземиро, ни Амрабат были далеки от своей формы, которую они имели еще пару лет назад и у этих игроков остались призрачные перспективы, чтобы дальше играть на "Олд Траффорде".

Сообщается, что "красные дьяволы" настроены приобрести полузащитника лиссабонского "Спортинга" Мортена Гьюлманда. Датчанин себя хорошо зарекомендовал как в прошлой кампании, так и во время Евро-2024 в сборной. Считается, что 25-летний опорник менее агрессивен, чем Угарте, и ценится его хорошая позиционная дисциплина и опыт работы в команде, играющей на владение мячом. Кроме того, он может обойтись "МЮ" немного дешевле, чем представитель "ПСЖ". По данным transfermarkt, стоимость датского игрока составляет 40 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Мортен Хьюлманд провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.