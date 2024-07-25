Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ раздумывает над трансфером полузащитника лиссабонского Спортинга
Об этом сообщает Football Transfers
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает искать игрока, который мог бы укрепить опорную зону на следующий сезон. Ни Каземиро, ни Амрабат были далеки от своей формы, которую они имели еще пару лет назад и у этих игроков остались призрачные перспективы, чтобы дальше играть на "Олд Траффорде".
Сообщается, что "красные дьяволы" настроены приобрести полузащитника лиссабонского "Спортинга" Мортена Гьюлманда. Датчанин себя хорошо зарекомендовал как в прошлой кампании, так и во время Евро-2024 в сборной. Считается, что 25-летний опорник менее агрессивен, чем Угарте, и ценится его хорошая позиционная дисциплина и опыт работы в команде, играющей на владение мячом. Кроме того, он может обойтись "МЮ" немного дешевле, чем представитель "ПСЖ". По данным transfermarkt, стоимость датского игрока составляет 40 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Мортен Хьюлманд провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
Популярное сейчас
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- Михайленко: Если в первом матче будет дополнительное время, то мы приедем и будем подгонять итальянцев и испанцев, чтобы заканчивали быстрее
- Ротань - об игре с Ираком: Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать
- Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО