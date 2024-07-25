Эвертон хочет арендовать полузащитника Наполи

Приключение Йеспера Линдстрема с "Наполи" завершилось лишь после одного сезона. Датский полузащитник продолжит свою карьеру в Англии.

Сообщается, что итальянский клуб достиг договоренности с "Эвертоном" об арендном соглашении на сумму 3 млн евро с правом выкупа в размере 22 млн евро. В ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт, который свяжет его с "ирисками".

Добавим, что в прошлом сезоне Йеспер Линдстрем сыграл 32 матча и отметился результативной передачей.