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Эвертон хочет арендовать полузащитника Наполи

Англия

Об этом сообщает Sky Italia

Эвертон хочет арендовать полузащитника Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Приключение Йеспера Линдстрема с "Наполи" завершилось лишь после одного сезона. Датский полузащитник продолжит свою карьеру в Англии.

Сообщается, что итальянский клуб достиг договоренности с "Эвертоном" об арендном соглашении на сумму 3 млн евро с правом выкупа в размере 22 млн евро. В ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт, который свяжет его с "ирисками".

Добавим, что в прошлом сезоне Йеспер Линдстрем сыграл 32 матча и отметился результативной передачей.

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Эвертон (Ливерпуль) Наполи Йеспер Линдстрем
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Источник:
Sky Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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