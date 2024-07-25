Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон хочет арендовать полузащитника Наполи
Об этом сообщает Sky Italia
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Приключение Йеспера Линдстрема с "Наполи" завершилось лишь после одного сезона. Датский полузащитник продолжит свою карьеру в Англии.
Сообщается, что итальянский клуб достиг договоренности с "Эвертоном" об арендном соглашении на сумму 3 млн евро с правом выкупа в размере 22 млн евро. В ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт, который свяжет его с "ирисками".
Добавим, что в прошлом сезоне Йеспер Линдстрем сыграл 32 матча и отметился результативной передачей.
Популярное сейчас
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024
- ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D
- The Athletic: Арсенал готов отпустить Зинченко и еще нескольких игроков обороны
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО