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Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ

Англия

Впрочем, после перехода, игрок останется играть во Франции

Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Энцо Мареска не прекращает свою работу на трансферном рынке. Новый главный тренер "Челси" заинтересован в услугах правого защитника Гела Дуэ.

По информации Джанлуки ди Марцио, лондонцы намерены подписать игрока "Ренна" за 7,6 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что 21-летний футболист после трансфера в "Челси" перейдет на правах аренды в "Страсбур", мажоритарным владельцем которого являются владельцы "Челси" - компания BlueCo.

Добавим, что в прошлом сезоне Гела Дуэ провел 33 матча и отдал 4 результативные передачи. 21-летний защитник является старшим братом Дезире Дуэ, который также может сменить клубную прописку: в услугах вингера заинтересованы "Бавария" и "ПСЖ".

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Источник:
Джанлука ді Марціо
Опубликовал: Александр Гресь
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