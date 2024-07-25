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Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ
Впрочем, после перехода, игрок останется играть во Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Мареска не прекращает свою работу на трансферном рынке. Новый главный тренер "Челси" заинтересован в услугах правого защитника Гела Дуэ.
По информации Джанлуки ди Марцио, лондонцы намерены подписать игрока "Ренна" за 7,6 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что 21-летний футболист после трансфера в "Челси" перейдет на правах аренды в "Страсбур", мажоритарным владельцем которого являются владельцы "Челси" - компания BlueCo.
Guela #Doué is set to sign with @ChelseaFC and will then join @RCSA on loan. @staderennais expected to earn around €7m + €2m add-ons. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Гела Дуэ провел 33 матча и отдал 4 результативные передачи. 21-летний защитник является старшим братом Дезире Дуэ, который также может сменить клубную прописку: в услугах вингера заинтересованы "Бавария" и "ПСЖ".
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