Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ

Энцо Мареска не прекращает свою работу на трансферном рынке. Новый главный тренер "Челси" заинтересован в услугах правого защитника Гела Дуэ.

По информации Джанлуки ди Марцио, лондонцы намерены подписать игрока "Ренна" за 7,6 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что 21-летний футболист после трансфера в "Челси" перейдет на правах аренды в "Страсбур", мажоритарным владельцем которого являются владельцы "Челси" - компания BlueCo.

Guela #Doué is set to sign with @ChelseaFC and will then join @RCSA on loan. @staderennais expected to earn around €7m + €2m add-ons. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Гела Дуэ провел 33 матча и отдал 4 результативные передачи. 21-летний защитник является старшим братом Дезире Дуэ, который также может сменить клубную прописку: в услугах вингера заинтересованы "Бавария" и "ПСЖ".