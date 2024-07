Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ

Энцо Мареска не прекращает свою работу на трансферном рынке. Новый главный тренер "Челси" заинтересован в услугах правого защитника Гела Дуэ.

По информации Джанлуки ди Марцио, лондонцы намерены подписать игрока "Ренна" за 7,6 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что 21-летний футболист после трансфера в "Челси" перейдет на правах аренды в "Страсбур", мажоритарным владельцем которого являются владельцы "Челси" - компания BlueCo.

