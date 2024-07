Необычно. Манчестер Юнайтед представил новую выездную форму на следующий сезон

Манчестер Юнайтед представил новую выездную форму на сезон 2024/2025.

Форма от Adidas выполнена в непривычных для клуба цветах - синем и белом. Узор на комплекте - традиционные для немецкого бренда полосы.

???? Step up and stand out. #MUFC || @adidasFootball

For the fearless ????️



Introducing our new 2024/25 away kit, available now ????#MUFC || @adidasFootball