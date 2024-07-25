Форвард Манчестер Сити окончательно решил покинуть команду - СМИ

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес решил покинуть английский клуб.

Как сообщает издание Сaughtoffside, "горожане" приняли его позицию и готовы продать своего футболиста за 60 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас чемпионы Англии ждут предложений от других клубов.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.