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Форвард Манчестер Сити окончательно решил покинуть команду - СМИ

Англия

Горожане хотят получить за игрока 60 миллионов евро

Форвард Манчестер Сити окончательно решил покинуть команду - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес решил покинуть английский клуб.

Как сообщает издание Сaughtoffside, "горожане" приняли его позицию и готовы продать своего футболиста за 60 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас чемпионы Англии ждут предложений от других клубов.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Сaughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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