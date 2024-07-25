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Защитник сборной Англии может перейти в клуб Саудовской Аравии

Англия
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Футболист получил хорошее предложение

Защитник сборной Англии может перейти в клуб Саудовской Аравии

transfermarkt

Новина українською

Правый защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер может покинуть свою команду.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист получил хорошее предложение от клуба Саудовской Аравии, название которого пока не разглашается.

У Кирана контракт с "Ньюкаслом" действует до июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 миллионов евро.

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Англия Саудовская Аравия Киран Триппьер
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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