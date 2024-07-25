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Фулхэм готовится подписать сразу двух игроков

Англия
Обновлено

Переговоры находятся на завершающей стадии

Фулхэм готовится подписать сразу двух игроков

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Этим летом "Фулхэм" еще не совершил никаких официальных трансферов, но вскоре это изменится.

По словам Фабрицио Романо, клуб уже договорился о переходе левого защитника "Тоттенхэма" Райана Сессеньона, который недавно стал свободным агентом.

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Кроме того, "Фулхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника "Арсенала" Эмиля Смита-Роу. Ожидается, что стоимость трансфера составит около 35 миллионов фунтов.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Эмиль Смит-Роу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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