Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм готовится подписать сразу двух игроков
Переговоры находятся на завершающей стадии
twitter.com/FabrizioRomano
Этим летом "Фулхэм" еще не совершил никаких официальных трансферов, но вскоре это изменится.
По словам Фабрицио Романо, клуб уже договорился о переходе левого защитника "Тоттенхэма" Райана Сессеньона, который недавно стал свободным агентом.
Читайте такжеФулхэм проявляет интерес к полузащитнику Флуминенсе
Кроме того, "Фулхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника "Арсенала" Эмиля Смита-Роу. Ожидается, что стоимость трансфера составит около 35 миллионов фунтов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- Олимпия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- Забарный подписал новый контракт с Борнмутом
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн