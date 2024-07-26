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Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии

Англия

Об этом сообщает BBC

Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно стало известно об интересе со стороны "МЮ" и "Вест Хэма" к игроку мюнхенской "Баварии" Нуссаиру Мазрауи. Похоже, что "молотобойцы" опередили "красных дьяволов" в подписании правого защитника.

Сообщается, что лондонский клуб согласовал с немцами стоимость марокканского игрока. Если сделка состоится, "Вест Хэм" заплатит за 26-летнего защитника начальную сумму в 16 млн евро, с возможностью доплаты еще 3,5 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры относительно личных условий игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Нуссаир Мазрауи сыграл 29 матчей и отметился 4 ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Нуссайр Мазрауи
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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