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Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно стало известно об интересе со стороны "МЮ" и "Вест Хэма" к игроку мюнхенской "Баварии" Нуссаиру Мазрауи. Похоже, что "молотобойцы" опередили "красных дьяволов" в подписании правого защитника.
Сообщается, что лондонский клуб согласовал с немцами стоимость марокканского игрока. Если сделка состоится, "Вест Хэм" заплатит за 26-летнего защитника начальную сумму в 16 млн евро, с возможностью доплаты еще 3,5 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры относительно личных условий игрока.
Добавим, что в прошлом сезоне Нуссаир Мазрауи сыграл 29 матчей и отметился 4 ассистами.
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