Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии

Недавно стало известно об интересе со стороны "МЮ" и "Вест Хэма" к игроку мюнхенской "Баварии" Нуссаиру Мазрауи. Похоже, что "молотобойцы" опередили "красных дьяволов" в подписании правого защитника.

Сообщается, что лондонский клуб согласовал с немцами стоимость марокканского игрока. Если сделка состоится, "Вест Хэм" заплатит за 26-летнего защитника начальную сумму в 16 млн евро, с возможностью доплаты еще 3,5 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры относительно личных условий игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Нуссаир Мазрауи сыграл 29 матчей и отметился 4 ассистами.