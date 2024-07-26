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Кристал Пэлас договорился о подписании Исмаила Сарра из Марселя за 15 миллионов евро
Об этом сообщает The Athletic
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько дней назад стало известно, что сенегалец Исмаила Сарр из "Марселя" согласовал четырехлетний контракт с новым клубом, которым будет "Кристал Пэлас". Впрочем, в то время команды не могли договориться о сумме трансфера игрока.
Сообщается, что лондонцы заплатят за 26-летнего вингера "Марселю" 15 млн евро. Медицинские процедуры будут согласованы до того, как сенегалец завершит свой предложенный переход в Премьер-лигу.
Добавим, что в прошлом сезоне Исмаила Сарр провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.
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