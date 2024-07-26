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МЮ интересуется защитником Бенфики

Англия

Об этом сообщает португальское медиа O Jogo

МЮ интересуется защитником Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С официальным подписанием Лени Йоро "Манчестер Юнайтед" решил одну из своих проблем в центре защиты. Впрочем, Эрик тен Хаг хочет больше усиления на этой позиции и обратил свое внимание на португальский рынок.

Сообщается, что "МЮ" заинтересованы в услугах Антониу Силвы из "Бенфики". Отступные 20-летнего игрока составляют 100 млн евро, но "красные дьяволы" убеждены, что могут договориться с лиссабонским клубом за значительно меньшую сумму, поэтому не вычеркнули имя центрального защитника из списка возможных кандидатов.

Добавим, что в прошлом сезоне Антониу Силва провел 50 матчей и отметился 2 забитыми мячами.

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Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Антониу Силва
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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Александр Гресь
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