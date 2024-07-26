МЮ интересуется защитником Бенфики

С официальным подписанием Лени Йоро "Манчестер Юнайтед" решил одну из своих проблем в центре защиты. Впрочем, Эрик тен Хаг хочет больше усиления на этой позиции и обратил свое внимание на португальский рынок.

Сообщается, что "МЮ" заинтересованы в услугах Антониу Силвы из "Бенфики". Отступные 20-летнего игрока составляют 100 млн евро, но "красные дьяволы" убеждены, что могут договориться с лиссабонским клубом за значительно меньшую сумму, поэтому не вычеркнули имя центрального защитника из списка возможных кандидатов.

Добавим, что в прошлом сезоне Антониу Силва провел 50 матчей и отметился 2 забитыми мячами.