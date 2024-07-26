Официально: Эвертон арендовал у Наполи Йеспера Линдстрема

Датский полузащитник Йеспер Линдстрем следующий сезон проведет в АПЛ. "Эвертон" арендовал на один сезон 24-летнего игрока у "Наполи". Кроме того, английский клуб также имеет опцию выкупа датчанина.

"Я чувствую себя очень хорошо. Это удивительно - представлять "Эвертон". Это великий клуб с большой историей, хорошим стадионом и, как я видел, очень хорошими условиями. Я очень, очень рад быть здесь и чувствую, что это хорошая возможность. На самом деле я слышал о заинтересованности "Эвертона" уже давно - не только сейчас, но и раньше. Англия очень похожа на Данию, поэтому я быстро почувствую себя как дома. Люди здесь очень милые и очень скромные. Я с нетерпением жду начала работы. Я говорил с менеджером. Кажется, ему нравится, как я играю в футбол, и с моей скоростью я могу быть полезным для команды, так что теперь я хочу принести пользу. Я знаю, что он мне доверяет, и это еще одна причина, почему я здесь - потому, что мне нужно доверие тренера и моих партнеров по команде", - заявил Йеспер Линдстрем после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник сыграл 32 матча и отметился результативной передачей.