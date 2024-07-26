Магуайр - о своем будущем: Я сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи в МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своем будущем в клубе.

"У меня еще остался один год по контракту с опционом, но если они скажут, что я им больше не нужен, конечно, я буду рассматривать разные варианты.

Но мне об этом не говорили. Я полностью сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи здесь".