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Магуайр - о своем будущем: Я сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи в МЮ

Англия
Обновлено

Игрок высказался о своем будущем в клубе

Магуайр - о своем будущем: Я сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи в МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своем будущем в клубе.

"У меня еще остался один год по контракту с опционом, но если они скажут, что я им больше не нужен, конечно, я буду рассматривать разные варианты.

Но мне об этом не говорили. Я полностью сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи здесь".

Напомним, Харри присоединился к "МЮ" в 2019 году из "Лестера" за 87 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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