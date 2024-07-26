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Магуайр - о своем будущем: Я сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи в МЮ
Игрок высказался о своем будущем в клубе
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своем будущем в клубе.
"У меня еще остался один год по контракту с опционом, но если они скажут, что я им больше не нужен, конечно, я буду рассматривать разные варианты.
Но мне об этом не говорили. Я полностью сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи здесь".
Напомним, Харри присоединился к "МЮ" в 2019 году из "Лестера" за 87 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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