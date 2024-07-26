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Ливерпуль нацелился на талантливого защитника после банкротства Бордо
17-летний француз может перейти в английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" проявил интерес к молодому и перспективному центральному защитнику Матису Анжели, который выступал за французский клуб "Бордо U-19“.
17-летний француз уже успел дебютировать на профессиональном уровне, сыграв несколько матчей в Лиге 2. Его талант не остался незамеченным скаутами ведущих европейских клубов.
После того, как "Бордо" отказался от статуса профессионального клуба, контракты всех игроков команды и академии были разорваны.
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Источник:getfootballnewsfrance
Опубликовал: Екатерина Власова
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