Ливерпуль нацелился на талантливого защитника после банкротства Бордо

"Ливерпуль" проявил интерес к молодому и перспективному центральному защитнику Матису Анжели, который выступал за французский клуб "Бордо U-19“.

17-летний француз уже успел дебютировать на профессиональном уровне, сыграв несколько матчей в Лиге 2. Его талант не остался незамеченным скаутами ведущих европейских клубов.

После того, как "Бордо" отказался от статуса профессионального клуба, контракты всех игроков команды и академии были разорваны.