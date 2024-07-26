Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм готов к борьбе за Пакету: клуб обжалует решение ФА в CAS
Но не все так просто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" готовится к юридической битве за своего полузащитника Лукаса Пакета.
Клуб не согласен с решением Футбольной ассоциации (ФА) по обвинениям в нарушении правил ставок (FA E5 и F3), связанных с бразильским игроком, и планирует обжаловать пожизненную дисквалификацию футболиста в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Основным аргументом "Вест Хэма" является то, что все подозрительные ставки были сделаны в Бразилии, где действуют другие правила в спортивных дисциплинарных делах. Клуб считает, что ФА не имеет полномочий рассматривать это дело и что вынесение пожизненной дисквалификации является очень суровым наказанием.
Популярное сейчас
- Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО