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Вест Хэм готов к борьбе за Пакету: клуб обжалует решение ФА в CAS

Англия

Но не все так просто

Вест Хэм готов к борьбе за Пакету: клуб обжалует решение ФА в CAS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" готовится к юридической битве за своего полузащитника Лукаса Пакета.

Клуб не согласен с решением Футбольной ассоциации (ФА) по обвинениям в нарушении правил ставок (FA E5 и F3), связанных с бразильским игроком, и планирует обжаловать пожизненную дисквалификацию футболиста в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Основным аргументом "Вест Хэма" является то, что все подозрительные ставки были сделаны в Бразилии, где действуют другие правила в спортивных дисциплинарных делах. Клуб считает, что ФА не имеет полномочий рассматривать это дело и что вынесение пожизненной дисквалификации является очень суровым наказанием.

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Источник:
the sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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