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Манчестер Юнайтед нацелился на капитана лиссабонского Спортинга

Англия
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Начались переговоры

Манчестер Юнайтед нацелился на капитана лиссабонского Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет усилить свою команду на следующий сезон.

По данным португальского издания Correio, англичане ведут переговоры о подписании капитана лиссабонского "Спортинга" Мортена Хьюлманда. Но клуб не отпустит своего футболиста менее чем за 67,5 млн фунтов стерлингов.

Хьюлманд в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Мортен Хьюлманд
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Источник:
Correio
Опубликовал: Екатерина Власова
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