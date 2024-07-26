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Манчестер Юнайтед нацелился на капитана лиссабонского Спортинга
Начались переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет усилить свою команду на следующий сезон.
По данным португальского издания Correio, англичане ведут переговоры о подписании капитана лиссабонского "Спортинга" Мортена Хьюлманда. Но клуб не отпустит своего футболиста менее чем за 67,5 млн фунтов стерлингов.
Хьюлманд в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Correio
Опубликовал: Екатерина Власова
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