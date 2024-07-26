  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити нашел замену Кевину де Брюйне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити нашел замену Кевину де Брюйне

Англия
Обновлено

Горожане заинтересовались хавбеком сборной Германии

Манчестер Сити нашел замену Кевину де Брюйне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити", похоже, определился с заменой Кевину де Брюйне на случай, если футболист решит покинуть клуб.

Если это произойдет, "горожане", вероятно, подпишут Джамала Мусиалу из мюнхенской "Баварии", который продемонстрировал впечатляющую форму на Евро-2024.

У 21-летнего игрока контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2026 года. Джамал в составе сборной Германии на Евро сыграл 5 матчей, в которых забил 3 гола.

Читайте такжеГвардиола - о будущем Эдерсона в Ман Сити: Хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от других клубов
По теме
yellow-arrow
Вест Хэм готов к борьбе за Пакету: клуб обжалует решение ФА в CAS
yellow-arrow
Фулхэм вернул своего хавбека, который выступал за команду в 2016 году
yellow-arrow
"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла
Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости